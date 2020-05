Notfälle bei Schwangeren: Keine Gynäkologen vorhanden

Nicht weniger dramatisch der zweite Fall, der sich Anfang Mai zugetragen hat. Auch diese Patientin kam laut Hussleins Schreiben mit Unterleibsschmerzen in die Notfallaufnahme des Wilhelminenspitals. Dort erhielt sie einen Schwangerschaftstest, der positiv war. „Man hätte sie zu der Schwangerschaft beglückwünscht, ohne einen Gynäkologen zuzuziehen“, heißt es in dem Schreiben. Einen Tag später habe die Frau mithilfe ihrer Mutter ein Kind mit 1,5 kg auf die Welt gebracht, das bei der Geburt tot war.

Im KAV will man den Fällen jetzt im Detail nachgehen. Zumindest in jenem der ersten Patientin weist man die Darstellung Hussleins zurück: „Es wurde sehr wohl ein Gynäkologe per telefonischem Konzil hinzugezogen“, betont eine Sprecherin. Dies sei ein üblicher Vorgang.

Beide Frauen hätten jedenfalls nach der Untersuchung das Krankenhaus freiwillig wieder verlassen, heißt es beim KAV.

Laut Husslein würden sich solche Fälle allerdings in letzter Zeit häufen. Für ihn eine „beunruhigende Entwicklung“, zumal im KAV Personal eingespart werden soll. „Das wird zwangsläufig dazu führen, dass die Situation an den ohnehin überlasteten Einrichtungen des AKH weiter in unzumutbarer Weise verschlechtert wird.“ Der Brief ging auch an die Wiener Ärztekammer, die ihn auf der Website „Schützen wir unsere Spitäler“ veröffentlichte.