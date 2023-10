"Notbetrieb": In Wien streiken am 24. Oktober die Kindergärten

In Wien streiken am 24. Oktober die Kindergärten. Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen der öffentlichen und privaten Kindergärten gehen auf die Straße, wie Die Presse am Mittwoch zuerst berichtete.

Komplett geschlossen werden die öffentlichen Kindergärten an diesem Tag nicht sein. "An vielen Häusern wird ein Notbetrieb stattfinden", so ein Sprecher der Gewerkschaft Younion gegenüber dem Blatt.

