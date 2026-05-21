Sanierung Nordbrücke: So müssen Radfahrer künftig ausweichen

Über 30 Jahre ist die letzte Sanierung der Anfang der 1960er-Jahre errichteten Nordbrücke bereits her. Mit einer Frequenz von 110.000 Fahrzeugen pro Tag war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Generalsanierung der vierspurigen Brücke ansteht. Bereits seit Ende 2024 ist bekannt, dass die Arbeiten im Jahr 2027 beginnen werden. Am Donnerstag wurde bei einem Medientermin, an dem unter anderem Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm teilnahmen, präsentiert, wie die Radroute in dem Abschnitt künftig verlaufen wird. Der Steinitzsteg neben der Nordbrücke, über den der Rad- und Fußverkehr bisher geführt wurde, wird nämlich während der Bauarbeiten als Kfz-Ausweichroute mit zwei Fahrspuren Richtung Floridsdorf genutzt. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung sollen während der gesamten Sanierungsdauer zwei Spuren in jede Fahrtrichtung erhalten bleiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier So wird der Radverkehr ab 2028 umgeleitet.

Varianten geprüft Wie wird also während der Sanierungsarbeiten der Rad- und Fußverkehr geführt? Der muss die Ausweichroute über die Floridsdorfer Brücke nutzen. Dafür werden zwei baulich getrennte Zweirichtungsradwege neu errichtet: jeweils an die Brücke anschließend im 20. Bezirk auf der Adalbert-Stifter-Straße und im 21. Bezirk auf der Floridsdorfer Hauptstraße. Diese sollen die neue Route an das bestehende Radwegenetz anschließen. Geprüft wurden mehrere Varianten. Die Route über die Floridsdorfer Brücke stelle die beste Alternative dar, beteuert Wolfgang Strenn, Leiter der MA 29 (Brückenbau und Grundbau). Die Variante, den Steinitzsteg so zu verbreitern, dass er sowohl den Kfz- als auch den Rad- und Fußverkehr aufnehmen kann, käme einem Neubau gleich. Zudem müsse der Steinitzsteg zahlreiche Barrieren überwinden, darunter die sechsspurige Donauufer-Autobahn A22, die Neue Donau und den von der Schifffahrt genutzten Donau-Hauptstrom sowie die Gleise der Donauufer-Bahn. All das macht einen Neubau sehr komplex und würde mit Kosten von 70 bis 90 Millionen Euro zu Buche schlagen. Kurzum, es ist nicht finanzierbar. Auch die Möglichkeit einer Pontonbrücke und einer Fährverbindung wurde geprüft und verworfen. Bleibt also die Route über die Floridsdorfer Brücke. Laut Wiens Radverkehrsbeauftragten Martin Blum bedeutet die neue Route für Radfahrer im Schnitt eine zusätzliche Fahrtzeit von 2,5 Minuten. Die Radwege bleiben auch nach Abschluss der Sanierung bestehen.