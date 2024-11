Die Nordbrücke soll fünf Jahre lang teilweise gesperrt werden

Die Nachricht verbreitete sich in Floridsdorf und unter Radfahrern in Windeseile. Schnell machten Gerüchte die Runde, der KURIER hat daher beim Brückenbetreiber nachgefragt. Die Antwort kam postwendend – und sie erzeugt vorerst unschöne Bilder im Kopf: „Die geplante Generalsanierung soll im März 2027 starten und bis Ende 2031 dauern.“

Martin Blum , Radverkehrsbeauftragter der Stadt Wien , versucht indes die Wellen zu glätten, bleibt aber unkonkret: Man arbeite „an einer Lösung, den Fuß- und Radverkehr so sicher und komfortabel wie möglich über die Donau zu führen“.

Sturm im Wasserglas?

Der KURIER ließ die Kirche und die Aufregung in Floridsdorf und radelte über eine mögliche Alternativroute: Von der Donauinsel ging es auf den Radwegen der Floridsdorfer Brücke und der Forsthausgasse ampelfrei bis zur einzigen Ampel neben der Heiligenstädter Brücke – und dort hinunter zu den beiden Radrouten entlang des Donaukanals.

Zeitverlust in Richtung City beinahe null, in Richtung Redaktion in Heiligenstadt rund zehn Minuten.