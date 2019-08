Nightwalk: Illuminiert auf dem Gürtel

Die 14 Kilometer lange Straßenstrecke wurde im späten 19. Jahrhundert gebaut. „Ringstraße für den kleinen Mann“ wurde sie damals genannt. Wer schärfer artikulieren wollte – oder will – nennt ihn den „Ring des Proletariats“.

Zwischen 1919 und 1933 errichtete die Stadt dort 380 Gemeindebauten, die meisten am Margaretengürtel. Spätestens in den 1970er-Jahren erlangte der Gürtel durch Rotlicht-Lokale zweifelhafte Berühmtheit, ehe es in den 1990er-Jahren zum sogenannten „Mittelstreifen-Revival“ kam: In den ehemaligen Stadtbahnbögen zwischen den Bezirken siedelten sich Abendlokale an. Das Chelsea zum Beispiel, das B72, das Ritz. Heute sind die drei Lokale die längstdienenden dort.