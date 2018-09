Nichtraucher-Bim dreht für 19.900 Euro ihre Runden

Wie berichtet, beschloss die rot-grüne Landesregierung, gegen die Aufhebung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie durch die türkis-blaue Bundesregierung vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu klagen. Leidtragend sei hier vor allem das Personal. Kritik kommt daher einmal mehr an der neuen Verordnung des FPÖ-geführten Gesundheitsministeriums, die Gastrolehrlingen eine Stunde Arbeit im Rauch zumutet. Die seit 1. September gültige Regelung ist für Sima „untragbar“.

„Einerseits gilt sinnvollerweise ein absolutes Rauchverbot an Schulen und am gesamten Schulgelände. Andererseits schickt Ministerin Beate Hartinger-Klein Lehrlinge und minderjährige Schüler als Praktikanten ins Raucherkammerl“, kritisiert die Umweltstadträtin. Wisse man heute doch: „Rauchen tötet. Wir wissen auch, dass täglich drei Österreicher durch Passivrauch sterben“, sagt Sima. „Das einzig Sinnvolle wäre ein Gesetz, das Jugendliche vor Rauch an ihrem Arbeitsplatz schützt – rund um die Uhr.“

Abgesehen davon stelle sich die Frage, wer die Einhaltung der neuen Verordnung überhaupt überprüfen soll.

Dasselbe fragen sich Gastronomen. Die Beschäftigung von Unter-18-Jährigen in Raucherräumen auf eine Stunde zu beschränken, gehe völlig an der Realität vorbei, heißt es in der Branche.