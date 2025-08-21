Neustifter Kirtag: Fesche Dirndln, stramme Buam und a bissl Regen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Von Johanna Worel Das alljährliche Neustifter Chaos nimmt seit Donnerstagnachmittag seinen Lauf. Es ist Neustifter Kirtag und alle gehen hin. Zwischen bunten Dirndln, karierten Hemden und Lebkuchenherzen fließt der Spritzer wie Wasser – und auch beim Bier gibts kein Halten. Trotz des bescheidenen Wetters schiebt sich die Menge über die Neustifterstraße. Überall „fesche Dirndln und stramme Buam“, wie es Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) in ihrer Eröffnungsrede zusammenfasst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Von links nach rechts: Ingrid Korosec (ÖVP), Markus Figl (ÖVP), Barbara Novak (SPÖ) und Harald Zierfuß (ÖVP).

Polit-High-Society Neben Novak lassen sich auch andere Politiker das Bad in der Menge nicht nehmen: FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp, Staatssekretär im Bundeskanzleramt Alexander Pröll (ÖVP) oder der Wiener ÖVP-Chef Markus Figl. Kurz gesagt: die halbe Polit-High-Society in der Dirndl- und Lederhosen-Kulisse. Doch trotz prominenter Gäste, türkiser Lebkuchenherzen und blauer Luftballons bleibt die Politik am Kirtag Nebensache.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Die Schlange vor dem Schreiberhaus ist lang.

Wiener-Modenschau Wirklich wichtig ist wie jedes Jahr das Treiben auf der Neustifterstraße – sehen und gesehen werden. Wer da nicht mindestens einmal im Wolff oder Schreiberhaus vorbeischaut, gilt fast schon als unentschuldigt. Man prostet sich zu und man wirft ein „Servas“ quer über die Gasse. Die Straße wird zu einem Laufsteg für sündhafte teure Tostmann-Dirndl und karierte Polo-Ralph-Lauren-Hemden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Ob rot oder blau, ein Trachtenhemd muss kariert sein.

Auch wenn sich die Besucher diesmal durch ein Meer aus Regenschirmen kämpfen mussten und die Madln ihre kunstvollen Frisuren notfalls mit Dirndlschürzen oder Westen vor dem Nieselregen retteten, bleibt die Bühne fürs Schaulaufen groß genug. Laute Schlagermusik, guter Wein und der feierliche Umzug der Hauerkrone sorgten trotzdem für ausgelassene Stimmung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Trotz des schlechten Wetters lassen sich die Besucher die Laune nicht verderben.