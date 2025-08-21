Erst vor wenigen Wochen war eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten in das Landesstudio des ORF Tirol am Innsbrucker Rennweg eingedrungen und hatte dort Palästina-Fahnen gehisst und gegen die ihrer Ansicht nach nicht-objektive Berichterstattung protestiert.

Nun traf es auch das ORF-Zentrum am Küniglberg. Video-Aufnahmen, die dem KURIER vorliegen, zeigen mehrere Personen, die auf dem Boden liegen, während sie von Polizisten in Schach gehalten werden. Auf dem Boden ist der Schriftzug "ORF enabled Genocide" (zu Deutsch: Der ORF ermöglicht einen Genozid) zu lesen. Auch die Wand wurde beschmiert.

Keine Gefährdung von Personen oder ORF-Sendungen

Die Polizei bestätigt den Einsatz am Küniglberg. Sechs Palästinademonstranten sollen sich in das ORF-Gebäude begeben haben. Mehr sei derzeit aber noch nicht bekannt, heißt es von einem Pressesprecher.