Wien: Acht vorläufige Festnahmen bei Palästina-Demonstration

Acht Personen sind Dienstagnachmittag im Zusammenhang mit einer unangemeldeten Kundgebung vor der israelischen Botschaft in Wien-Währing vorläufig festgenommen worden. Etwa 15 Pro-Palästina-Aktivisten und -Aktivistinnen behinderten mit ihrer Aktion laut Polizei sowohl den Botschaftsbetrieb als auch den Individualverkehr, hieß es am Mittwoch. Daher wurde die Versammlung untersagt und per Lautsprecherdurchsagen aufgelöst.