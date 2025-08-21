Motorrad kracht in Penzing gegen Auto: Mitfahrer in Lebensgefahr

Ein 38-Jähriger ist am Mittwoch mit über zwei Promille Alkohol im Blut in Wien-Penzing und einem Beifahrer ohne Helm auf sein Motorrad gestiegen.

Um 22.00 Uhr kam es dann zu einem schweren Unfall: Laut aktuellem Ermittlungsstand soll der Lenker mit erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Pkw geprallt sein. Beide wurden vom Fahrzeug geschleudert, der Fahrer erlitt dabei leichte Blessuren, der 35-jährige Beifahrer jedoch schwere Kopfverletzungen.

Fahrer alkoholisisert unterwegs

Wie Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, am Donnerstag gegenüber der APA angab, wurde der Mann nach der Erstversorgung in kritischem Zustand in ein Wiener Spital eingeliefert. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall stadteinwärts auf der Penzinger Straße hingegen nur Abschürfungen, Prellungen und Rissquetschwunden zu.

Beim 38-jährigen Lenker wurde neben der Alkoholisierung von rund 2,1 Promille auch noch das Fehlen einer gültigen Lenkberechtigung festgestellt, die Kennzeichen hätten bereits abgegeben werden müssen. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien führte die Erhebungen vor Ort.