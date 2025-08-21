Raubüberfall in Wien-Landstraße: 3 Verdächtige festgenommen

Die Wiener Polizei konnte am Mittwochabend einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen. Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall im 3. Wiener Gemeindebezirk nahmen Beamte der Sondereinheit WEGA und der Polizeiinspektion Wien-Mitte drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 23 Jahren fest.

Die Männer, die laut Polizei die russische Staatsangehörigkeit besitzen und österreichische Staatsbürger sind, stehen im Verdacht, gegen 20:45 Uhr in der Gigergasse einen 19-jährigen Passanten überfallen zu haben.

Opfer mit Waffe bedroht Laut Polizeibericht soll das Opfer während des Vorfalls geschlagen worden sein. Einer der Tatverdächtigen soll zudem eine Pistole vorgezeigt und dem 19-Jährigen damit gedroht haben. Bei der anschließenden Sofortfahndung konnten die Einsatzkräfte die drei Männer anhalten und festnehmen. Bei dem 17-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt. Den geraubten Rucksack fanden die Beamten ebenfalls – die mutmaßlichen Täter hatten ihn auf der Flucht weggeworfen.