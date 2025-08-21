Drogenlenker in Wien gestoppt: Crackpfeife und Kokain sichergestellt

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien haben am Mittwochabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Die Polizisten wurden gegen 19:45 Uhr in der Spielmanngasse im 20. Wiener Gemeindebezirk auf einen Pkw aufmerksam, der durch übermäßige Lautstärke auffiel.

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten eine Crackpfeife in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Der 37-jährige Lenker soll laut Polizeiangaben eingeräumt haben, zuvor Crack konsumiert zu haben.

Drogenfund und Führerscheinentzug

Die weitere Durchsuchung des Fahrzeugs förderte laut Polizeibericht zusätzliche Substanzen zutage. Die Beamten stellten mutmaßlich ein Säckchen mit Ketamin, eines mit Kokain sowie mehrere Schachteln Substitol sicher. Der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen.

Eine amtsärztliche Untersuchung soll eine Suchtmittelbeeinträchtigung bestätigt haben, woraufhin dem Mann der Führerschein abgenommen wurde.