Wiener (75) starb bei Unfall in niederösterreichischer Kletterhalle

Ein 75-jähriger Wiener ist am Mittwochabend bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ums Leben gekommen.

Der Mann dürfte aus vorerst unbekannter Ursache auf den Boden gestürzt sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Für den Mann aus Wien-Liesing kam jede Hilfe zu spät.