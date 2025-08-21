Wiener (75) starb bei Unfall in niederösterreichischer Kletterhalle
Ein 75-Jähriger stürzte in einer Kletterhalle in Mödling aus noch unklarer Ursache auf den Boden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Ein 75-jähriger Wiener ist am Mittwochabend bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ums Leben gekommen.
Der Mann dürfte aus vorerst unbekannter Ursache auf den Boden gestürzt sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Für den Mann aus Wien-Liesing kam jede Hilfe zu spät.
