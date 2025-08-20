In Wiener Waffenverbotszone mit Melonenmesser gedroht

In der Waffenverbotszone rund um den Yppenplatz in Wien-Ottakring hat Dienstagnachmittag ein Lieferant einem Autofahrer mit einem Melonenmesser gedroht. Der Lenker des Lkw parkte in der Schellhammergasse sein Fahrzeug auf der Fahrbahn. Der 56-jährige Pkw-Fahrer ärgerte sich darüber und hupte lautstark. Daraufhin stieg der 28-jährige Lkw-Lenker aus. ging mit dem Messer auf den Kontrahenten und seinen Beifahrer (52) zu und drohte mit dem Umbringen, so die Polizei.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, jedoch gab der sichtlich aufgebrachte 56-Jährige an, Herzbeschwerden zu verspüren. Er wurde durch die Berufsrettung Wien untersucht. Eine Spitalsaufnahme war nicht erforderlich, er konnte in häusliche Pflege entlassen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Messer mit einer rund 60 Zentimeter langen Klinge - konnte zwischen Kisten im Lkw gefunden und sichergestellt werden. Der 28-jährige Syrer zeigte sich zu den Tatvorwürfen geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.