Jugendlicher krachte durch Lichtkuppel: Schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus durch eine Lichtkuppel gekracht und 15 Meter abgestürzt. Der Bursche blieb schwer verletzt liegen und musste von Seiltechnik-Spezialeinheiten der Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung gerettet werden. Der Jugendliche war zuvor auf das Dach eines mehrstöckigen Gebäudes in der Pillergasse gestiegen und stürzte durch die Lichtkuppel.

Was der Jugendliche auf dem Flachdach des siebengeschoßigen Gebäudes wollte, ist unklar. Als er auf die Lichtkuppel stieg, zerbrach diese unter seinem Gewicht und er stürzte in einen engen Schacht. Die alarmierten Einsatzkräfte bereiteten sofort eine Rettung über die Dachöffnung vor. Zeitgleich wurde aber auch nach einem direkten Zugang zu dem Schacht gesucht.