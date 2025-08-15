Neustifter Kirtag: Wien-Döbling ist vier Tage im Ausnahmezustand

Von Johanna Worel und Christoph Schwarz Dirndl und Lederhose, Spritzer und Schweinsbraten, Polit-Schaulauf und laute Schlager. Aber auch: Gesperrte Straßen, schlaflose Nächte für Anrainer und Stress für Polizei und Rettung. Von 21. bis 24. August geht im 19. Bezirk auch dieses Jahr wieder der beliebte Neustifter Kirtag über die Bühne. Die Tradition besteht bereits seit dem 18. Jahrhundert (siehe Infobox) und hat sich – mit der einen oder anderen Neuerung – bis heute gehalten. Nachdem in den vergangenen Jahren finanziell dunkle Wolken über dem Kirtag aufzogen, blicken die Veranstalter dem Fest dieses Jahr mit ungetrübter Laune entgegen.

Eine Krone für Maria Theresia, ein Kirtag für Neustift am Walde Das Jahrhundert der Französischen Revolution und der Impfung gegen Pocken war zugleich das Jahrhundert des ersten Neustifter Kirtag: Das idyllische Dorf am Stadtrand Wiens lebte vom Wein. Doch im Jahr 1753 war die Ernte schlecht und viele Weinbauern gerieten in wirtschaftliche Schwierigkeiten. In ihrer Not schlossen sich die Winzer zusammen und fertigten eine Erntedankkrone an – aus Getreide, Blumen und bunten Bändern. Sie zogen nach Schönbrunn, um bei Kaiserin Maria Theresia persönlich vorzusprechen. Ihre Bitte: eine Steuerbefreiung, um das Überleben ihrer Weingüter zu sichern. Die Kaiserin gewährte die Bitte unter einer Auflage: Die Krone müsse zurück nach Neustift und die Winzer müssten fortan jedes Jahr ein Fest zu Ehren der Ernte abhalten – der Kirtag war geboren. Seinen Termin erhielt er durch die Rochuskapelle im Ort: Der Heilige Rochus, Schutzpatron gegen Seuchen, hat seinen Gedenktag am 16. August – gefeiert wird seither am darauffolgenden Wochenende.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Votava / brandstaetter images / picturedesk.com/Votava/brandstaetter Images/picturedesk.com Archivbild aus den 1960er-Jahren: Umzug der Krone.

Im Vorjahr spendeten Wiener SPÖ und ÖVP gemeinsam 25.000 Euro, um dem Weinbauverein Neustift unter die Arme zu greifen. „Diese Anschubfinanzierung hat uns sehr geholfen, dieses Jahr haben wir neue Sponsoren gefunden“, sagt Peter Wolff, Chef des großen gleichnamigen Heurigenbetriebs. Eigener Kinderbereich Die neuen Sponsoren sorgen auch für einige der Änderungen am Kirtag: Dieses Jahr werden die Gäste keine Geldsorgen mehr plagen. (Zumindest nicht am Abend selbst, für den nächsten Morgen kann niemand eine Garantie übernehmen...) Wer das Glück hatte, einen der heiß begehrten Heurigentische zu ergattern, kann heuer dank Sponsor Card Complete bei allen Betrieben bargeldlos zahlen. Für alle, die lieber Bares in der Tasche haben, stellt Raiffeisen zwei mobile Bankomaten auf: Das Knobeln, wer zum rund zwei Kilometer entfernten Automaten wandern muss, entfällt also.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Franz Gruber

Auch darauf, dass der Neustifter Kirtag ein „Fest für die ganze Familie“ sein soll, wolle man sich besinnen, sagt Wolff. Es gebe einen eigenen Kinderbereich, sogar mit einem Riesenrad will man aufwarten. Rot, blau und türkis Insgesamt will man auch dieses Jahr wieder bis zu 80.000 Gäste nach Neustift holen. Den Streit mit den Wiener Linien, die in der Vergangenheit für die Umleitung der Öffis und den Ordnerdienst hohe Rechnungen stellten, hat man auch beigelegt. Und weil ein Kirtag ohne Prominenz nur halb so bunt wäre, darf natürlich auch die Politik nicht fehlen. Zur Eröffnung werden unter anderem Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP), der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und SPÖ-Finanzstadträtin Barbara Novak erwartet. Vor allem FPÖ und ÖVP nutzen den Kirtag als Polit-Treffpunkt. Die ÖVP feiert traditionell beim „Wolff“, die FPÖ hingegen in „Eischer‘s Kronenstüberl“.

Die Infos kompakt 21. bis 24. August Am Donnerstag starten die Festivitäten mit dem Umzug der Hauerkrone. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr beim „S’Pfiff“. Um 18 Uhr wird beim „Heurigen Wolff“ der Kirtag offiziell eröffnet. In den Folgetagen wandert die Krone von Winzer zu Winzer – alle Termine auf neustifterkirtag.at. Am Morgen des letzten Tages, am Sonntag, findet um 10.00 Uhr die Feldmesse beim „Friseurmüller“ statt. Die Krone beendet

ihre Reise am Sonntag um 17.00 Uhr im „Schreiberhaus“. Anfahrt mit den Öffis Die Buslinie 41A fährt ab Pötzleinsdorf zur Station „Neustifter Friedhof, 1. Tor“. Der 35A endet bei der Station „Agnesgasse“. Die Intervalle des 35A werden verkürzt; ab 2.00 Uhr fährt der Nachtbus N35 die gewohnte Strecke. Afterparty mit Dr. Bohl Im „O-Klub“ im 1. Bezirk findet an allen Tagen ab 23.00 Uhr eine Afterparty statt. Im Ticketpreis ist eine Shuttlefahrt von Neustift zum Klub inkludiert. Am Samstag legt Kabarettist Dr. Bohl auf.

