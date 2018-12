Neues Hotel am Wiener Donaukanal

Noch klafft in der Oberen Augartenstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk eine große Baulücke, bald soll dort aber ein Hotel stehen. Die Radisson Hotel-Kette will 2021 direkt über dem Tel Aviv Beach am Donaukanal ein Radisson Red eröffnen. Die Red-Gruppe der Radisson-Hotels richtet sich an junges, urbanes Publikum.

Der Standort in Wien wird der erste im deutschsprachigen Raum sein. Weltweit wurden bisher sechs solcher Niederlassungen eröffnet, darunter jeweils eine in Brüssel ( Belgien), Kapstadt ( Südafrika) und Portland an der Westküste der USA. Bis 2022 sollen insgesamt 60 Radisson Red-Hotels eröffnet worden sein.