Neuer Finanzierungspakt für Wiener Volkshochschulen fix

Ziel des Pakts ist die nachhaltige Sicherstellung eines modernen und effizienten Betriebs, der sich an den Kundinnen und Kunden orientiert, versicherte der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Aussendung am Mittwoch. Schon im Vorjahr sei ein Konsolidierungs- und Restrukturierungsprozess vereinbart worden, betonte er. Nun sei ein neues Übereinkommen erzielt worden.

32 Millionen Euro jährlich

Der Finanzierungsbeitrag beträgt jährlich 32 Mio. Euro - das ist mehr als bisher, wie erläutert wurde. Die Beiträge werden künftig an die Inflation angepasst. Die Finanzierung kann aber auch gekürzt werden, wenn keine Bemühungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung seitens der Wiener Volkshochschulen gesetzt werden, wie es hieß. In den vergangenen Jahren sei die Finanzierung nicht oder deutlich unter der Inflation bzw. den Gehaltssteigerungen angepasst worden, teilte man mit. Deshalb sei ein weiterer Betrieb nur durch das Auflösen von Rücklagen möglich gewesen.

