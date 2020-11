Neuer Elefantenbulle für den Tiergarten Schönbrunn

Auch wenn der Tiergarten Schönbrunn bis Ende November geschlossen ist, geht das Leben im Zoo weiter. Und seit Donnerstag hat der älteste Zoo der Welt einen neuen Bewohner.

Am späten Abend kam der viereinhalb Tonnen schwerer Bewohner an: Elefantenbulle Tembo aus dem Zoo Dresden, der in Wien künftig für Nachwuchs sorgen soll. „Ich freue mich sehr, dass wir im Tiergarten wieder einen Bullen halten“, sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Der 35-jährige Tembo macht seiner Meinung nach optisch „ordentlich etwas her“. „Er ist zwar nicht riesig, aber dennoch ein wirklich stattlicher Bulle mit tollen Stoßzähnen und vor allem besitzt er ein sehr ruhiges Wesen.“