Neuer Bim-Simulator macht Straßenbahnfahren sicherer

Lebensmüde Passantin

Kann eigentlich nicht mehr viel passieren, denkt sich der Redakteur. Nur ein paar Meter noch, anhalten, einen Hebel betätigen, um die Türen zu öffnen, Leute einsteigen lassen, aufs Freisignal warten, Türen zu und weiterfahren. Kinderspiel... Doch plötzlich tritt nur wenige Meter vor der Garnitur eine Frau ohne links und rechts zu schauen vom Straßenrand auf die Gleise. "Vorsicht!!!", zischt Herr Kowarz. Mit drei Rufzeichen. Der blitzschnelle Reflex des Fahrers und eine Notbremsung verhindern in letzter Sekunde, dass die Passantin unter die Räder gerät.

Also durchschnaufen und weiterfahren. Gemäß der Lautsprecherdurchsage fährt die Bim in der genannten Station ein. Jetzt alles schön der Reihe nach: Exakt beim Ende der grauen Bodenmarkierung halten, Türen auf, Leute einsteigen lassen, Türen zu, Abfa... - da ertönt erneut Herrn Kowarz' Stimme. Man möge doch bitte auch auf den elektronischen Rückspiegel achten. Während der KURIER-Redakteur die Fahrt bereits fortsetzen wollte, zwängen sich Fahrgäste noch hektisch durch die Schiebetüren.

Ohne einen Passanten überfahren oder einen Fahrgast mitgeschleift zu haben, beendet der Redakteur schließlich seine Premierenfahrt mit der Bim in der nächsten Station.

1,7 Millionen Euro für Ausbildung

Im Laufe des Jahres wird auch noch ein Simulator für die neue Flexity-Straßenbahn geliefert. Rund 1,7 Millionen Euro lassen sich die Wiener Linien das neue Ausbildungspaket kosten. In Anspruch nehmen werden es sowohl mehr als 160 Anfänger in 18 Grundschulungen, die heuer geplant sind, als auch rund 1500 Fahrdienstmitarbeiter in Wiederholungsschulungen.

So will das Unternehmen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen soll die Sicherheit der rund 800.000 täglichen Straßenbahn-Fahrgäste gewährleistet bleiben. Und zum anderen erhofft man sich durch Hightech-Angebote wie dieses eine Attraktivierung der Ausbildung und mehr Zulauf.