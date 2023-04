Neue Wiener E-Scooter-Verleiher sollen schon feststehen

Drei der bisher in Wien tätigen Betreiber – nämlich Lime, Bird und Link – werden auch weiterhin ihre E-Scooter anbieten. Daneben gibt es aber auch einige Überraschungen: Die deutsche Firma „Tier Mobility“, soll in Zukunft nicht mehr in Wien vertreten sein. Dafür soll das Unternehmen „Voi“, das bisher keine E-Scooter in Wien hatte, zum Zug kommen. Das Konzept des schwedischen Anbieters soll durch einen Alko-Test, der die Reaktionsfähigkeit der Fahrer prüft, überzeugt haben.

"Stillhaltefrist"

Bestätigen will das die Stadt auf KURIER-Anfrage aber noch nicht. Verwiesen wird auf eine „gesetzliche Stillhaltefrist“. Auch das Unternehmen „Tier Mobility“ hält sich derzeit noch zurück. Nähere Informationen soll es aber schon in der kommenden Woche geben.