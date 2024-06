Neue Sporthalle in Wien: Nachträgliche Umwidmung als „Farce“

Die neue Sport-&Fun-Halle in der Venediger Au wurde vergangenen Sommer eröffnet

Der Treppenwitz an dem Projekt ist aber, dass die Halle nur deshalb (und nur deshalb auch so zügig) errichtet werden musste, weil die ursprüngliche und erst 2002 neu eröffnete Sporthalle in der Engerthstraße abgerissen wurde, da dort der neue Fernbusterminal entstehen soll. Dessen Realisierung liegt aber derzeit auf Eis und ist wegen eines Streits mit den Investoren gerichtsanhängig.

Die heftigen Proteste gegen das Projekt gipfelten sogar in einer Amtsmissbrauchsanzeige gegen den Leiter der Wiener Baubehörde, die von der Staatsanwaltschaft aber niedergelegt wurde. Der RH indes ließ am Vorgehen der Stadt Wien kein gutes Haar, da sie damit auch ein finanzielles Risiko eingegangen sei, weil „der dauerhafte Bestand (...) von der Zustimmung des zukünftigen Gemeinderats“ abhänge.

Außer jener in der Leopoldstadt (Venediger Au 11) gibt es drei weitere Sport-&-Fun-Hallen in Wien: In der Donaustadt (Erzherzog-Karl-Straße 108), in Favoriten (Windtenstraße 2) und in Ottakring (Sandleitengasse 39).

„Vollkommen sinnlos“

Das jüngste Kapitel in dieser Causa nötigt nun der Initiative „Aktion 21“, die sich für Bürgerbeteiligung einsetzt, scharfe Kritik ab. Da die Fläche „skandalöserweise“ ohnedies bereits verbaut sei, sei es eine „reine Farce“, jetzt die Bürger nachträglich um Stellungnahmen zu ersuchen: „Ob die Bürger eine solche Umwidmung gutheißen und wie deren Stellungnahmen dazu aussehen, ist der Stadt Wien vollkommen egal“, heißt es in einer Aussendung. Wer dennoch seine Meinung zu diesem Planentwurf 8384 deponieren will, kann dies noch heute (13. Juni) tun – auch Online-Eingaben sind möglich.

Im Hacker-Ressort äußert man sich zurückhaltend, es sei ohnedies schon „alles dazu gesagt“. Aber man legt Wert auf die Feststellung, dass die Fläche weiterhin Grünland bleibe und sich nur die Bebauungsbestimmung ändern würden – konkret sind dort künftig Gebäude mit maximal 5,50 Meter zulässig. Das entspricht der Sport-&Fun-Halle.