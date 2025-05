Neue Regierung, neue Köpfe: Wer in Wien was werden könnte

Jüngstes Gerücht bei der SPÖ: Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (49) soll mit ihrer Regierungsfunktion nicht glücklich und so etwas wie amtsmüde sein – und deshalb freiwillig den nach der Pensionierung von Ernst Woller vakanten Posten als Landtagspräsidentin anstreben. Mit dieser Lösung – so erzählt man sich – wäre der perfekte Weg frei für Landesparteisekretärin Barbara Novak . Denn statt des schwierigen Finanzressorts könnte sie sich zunächst mit den prestigeträchtigen Wohnbauagenden Meriten verdienen.

Alles neu bei ÖVP

Am Dienstagabend wollte die schwarze Stadtpartei das interne Posten-Prozedere abstecken. Was schon klar ist: Daniel Resch, der sich kurzfristig Hoffnungen auf den Vizebürgermeisterposten gemacht hatte, bleibt Bezirksvorsteher in Döbling.

Was der designierte Landesparteichef Markus Figl nun macht, liegt ganz in seinen Händen: Bleibt er City-Bezirksvorsteher oder wird er nicht-amtsführender Stadtrat in der Landesregierung? Ein Figl wohlgesonnener Parteifreund rät, „sich das gut zu überlegen“: „Bezirksvorsteher ist Bezirksvorsteher. Aber als nicht-amtsführender Stadtrat stehst du auch immer irgendwo in der Kritik, weil du Geld kassierst, aber de facto nichts machst.“

Einer hofft ganz stark, dass Figl im Alten Rathaus bleibt und stattdessen jemand aus dem Klub Stadtrat wird: Michael Gorlitzer. Der Mediziner hat als Listen-Elfter derzeit kein Ticket mehr für den Gemeinderat. Sollte Figl den Bezirksvorsteherposten aufgeben, könnte ihm seine derzeitige Stellvertreterin Isabelle Jungnickel als City-Chefin nachfolgen.

Klubobmann Markus Wölbitsch ist schon vor der Wahl seinen Rückzug aus der Politik angetreten. Wer ihm nachfolgen könnte, darüber herrschte am Dienstagnachmittag noch keine Klarheit. Genannt wurden Bildungssprecher Harald Zierfuß, Planungssprecherin Elisabeth Olischar und Integrationssprecherin Caroline Hungerländer. Lorenz Mayer, bisher Stellvertreter des zurückgetretenen Landesgeschäftsführer Peter Sverak, könnte diesem nachfolgen, ist als Klubobmann aber auch nicht ausgeschlossen.