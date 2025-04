Markus Figl: Der Zwei-Meter-Mann soll die Wiener ÖVP zu alter Größe führen

Unerfolgreich war der 51-jährige Vater von vier Kindern in seinem politischen Leben bisher jedenfalls nicht: Mit 36,16 Prozent der Stimmen fuhr der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt am Wahlsonntag das beste Ergebnis der Türkisen ein und sicherte damit neuerlich den Prestigebezirk für seine Partei ab – nachdem ihm nach dem Wechsel von Ursula Stenzel zur FPÖ anno 2015 schon mehrmals prophezeit worden war, dass er die City verlieren werde.

Mit 16 Prozentpunkten Abstand auf den Zweiten (die SPÖ) ist die Vorhersage auch diesmal wieder nicht eingetroffen. Und über so viele erfolgreiche Politiker verfügt die ÖVP in der Bundeshauptstadt jetzt auch wieder nicht, die ad hoc an die Spitze springen können. (Wobei es bis Montagabend mit dem zweiterfolgreichsten Bezirksvorsteher – dem Döblinger Daniel Resch – ein heftiges Gezerre um die künftige VP-Führung nach Karl Mahrer gegeben hat.)

Großneffe von Leopold Figl

Das politische Geschäft ist dem waschechten Wiener und City-Bewohner quasi schon in die Wiege gelegt worden: Schließlich ist der Name Figl (Markus ist der Großneffe von Ex-Bundeskanzler und -Außenminister Leopold Figl) unzweifelhaft mit der (politischen) Geschichte Österreichs verbunden.

Ob er dessen Volksnähe „vererbt“ bekommen hat, darüber scheiden sich zwar die Geister, in seiner Rolle als Bezirksvorsteher wurde er allerdings durchaus als volksnah, gesellig und verbindlich zu allen anderen Fraktionen wahrgenommen.

So kämpfte er zwar so wie seine Vorgängerin Stenzel vehement für die Anliegen der City-Bewohner – weniger Lärm, weniger Autos, Erhalt des Stadtbildes, Eindämmung der Touristenströme –, er tat dies aber in einem deutlich sachlicheren Ton und zuletzt meist in Abstimmung mit dem Rathaus.