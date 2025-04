Stundenlanger Machtkampf: Wie Figl Wiens ÖVP-Chef wurde

Nach dem Wahldebakel am Sonntag – die Türkisen stürzten auf 9,6 Prozent ab – war ein Grabenkampf darüber entbrannt, wer die Partei nun übernehmen soll. Der bisherige Mann an der Spitze, Karl Mahrer , hatte zuvor hingeworfen.

Am Abend stand nach einer mehrstündigen Präsidiumssitzung fest: Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, wird ihm als Obmann nachfolgen. Die alleinige Macht in der Partei hat er aber nicht: Daniel Resch, Bezirkschef in Döbling, soll mit der SPÖ über eine Beteiligung der ÖVP in der Stadtregierung verhandeln – und wäre, falls das Kalkül aufgeht, als Stadtrat oder Vizebürgermeister gesetzt. Salomonische Lösung? Was nach einer salomonischen Lösung klingt, hatte die Partei zuvor schwer erschüttert und eine Kampfabstimmung im Präsidium zur Folge, die mit einem 12-zu-12-Patt endete, bevor man einen Kompromiss fand. Mehrere Stunden versuchte man, sich auf einen Parteichef zu einigen - es wollte aber niemand von seiner Meinung abrücken, so verhärtet waren die Fronten. Was war passiert? Figl wurde von der Landespartei und Mahrer zu Mittag noch vor der anberaumten Sitzung des Parteipräsidiums als fixer Nachfolger kolportiert. Das sahen einige hochrangige Funktionäre als „Affront“ . Denn eigentlich wurde seit Wochen ein anderer Bezirkspolitiker als Nachfolger ins Treffen geführt: eben Daniel Resch. Sein mächtigster Unterstützer ist der streitbare Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck.

Der Döblinger Resch hat generell viele Unterstützer im Wirtschaftsbund, was im Wahlkampf ersichtlich wurde. Während die Wirtschaftsbündler für Mahrer gar nicht in Erscheinung traten und sich im lautstarken Schweigen übten, machten sie für Resch Wahlwerbung und gaben öffentlich persönliche Erklärungen ab. Dass Ruck ein gutes Verhältnis zu SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat, ist bei alldem nicht unerheblich. Vor allem, wenn es um die ÖVP-Beteiligung in der künftigen Stadtregierung geht. Diese sei mit Figl ausgeschlossen, hieß es am Montag. Resch habe als Protegé von Ruck viel bessere Chancen. Resch ist Chefverhandler Nun soll eben Resch gemeinsam mit Ruck (und Figl) die Sondierungsgespräche mit der SPÖ führen. Auch das wurde im Parteipräsidium abgesegnet. Figl kommt die Rolle des Parteisanierer zu. "Es ist das beste von beiden Welten", hieß es mit leicht zynischem Unterton von einem Insider nach den Verhandlungen zum KURIER. Nachsatz: "Und wir waren einfach alle schon sehr müde." Dass es überhaupt zum Kampf kam, hat nicht zuletzt mit der umstrittenen Rolle Rucks in der Partei zu tun. Vielen tritt der Wirtschaftsbund-Chef – der sich nicht nur mit Mahrer, sondern auch mit dessen Vorgänger Gernot Blümel anlegte – zu offensiv auf. Für Ärger sorgt zudem, dass Ruck schon einen Nachfolger für das Amt des Bezirkschefs in Döbling im Auge hat, falls Resch tatsächlich in die Stadtregierung wechselt. Der Name: Alexander Ruck, nicht rein zufällig Sohn von Walter Ruck.

Bundespartei mischt mit Für Ärger im Wirtschaftsbund sorgte auch, dass Figl nicht nur von Mahrer favorisiert wurde, sondern auch von der Bundespartei. Insbesondere Generalsekretär Nico Marchetti, der selbst in der ÖVP Favoriten sozialisiert ist , soll recht umtriebig für Figl Stimmung gemacht haben. Figl kann auch auf Unterstützung anderer Teilorganisationen hoffen, allen voran der Jungen Volkspartei (JVP), dessen Chef Harald Zierfuß als möglicher neuer Klubobmann im Raum steht – und der wiederum sein derzeitiges JVP-Amt von Marchetti übernommen hat. Der bisherige Klubobmann, Markus Wölbitsch, hat vor der Wahl die Reißleine gezogen, verzichtete aber darauf, Schmutzwäsche zu waschen. Er wolle sich um den Familienbetrieb kümmern, sagte er damals.

© APA/HANS KLAUS TECHT Die Zukunft von Wahlkampfmanager und Landesgeschäftsführer Peter Sverak ist noch ungewiss.