Endergebnis der Wien-Wahl: Neos überholten ÖVP und sind zweistellig

Die Wien-Wahl ist geschlagen, am Montag wurden auch noch die restlichen Briefwahlkarten ausgezählt , diese brachten im Ergebnis so gut wie keine Veränderung mehr. Die SPÖ hat bei der Wahl am Sonntag klar den ersten Platz geholt - mit leichten Verlusten. Die FPÖ legte von sehr niedrigem Niveau und Platz fünf massiv zu und eroberte Platz zwei vor den Grünen , die stabil blieben. Die NEOS kamen mit Gewinnen auf Rang vier, die ÖVP stürzte mit Rekordverlust auf den fünften Platz ab.

Nachdem beim Urnenergebnis am Sonntag bereits der überwiegende Großteil der Briefwahlkarten und der sonstigen Wahlkarten ausgezählt worden war, folgte am Montag nur mehr ein vergleichsweise kleiner Rest. Im Ergebnis änderte das nichts mehr signifikant.

Grüne unverändert, ÖVP stürzte ab

Ihren Stimmenanteil fast halten konnten die Grünen mit 14,5 Prozent. Sie mussten von 14,8 Prozent aus dem Jahr 2020 nur 0,3 Punkte abgeben.

Zulegen konnten die NEOS - und zwar um 2,5 Punkte (2020: 7,5 Prozent). Mit den nun 10 Prozent überholten die Liberalen die ÖVP und wurden dank der Montags-Wahlkarten sogar noch knapp zweistellig. Die Volkspartei erlitt am Sonntag einen massiven Einbruch. Von den 20,4 Prozent aus dem Jahr 2020 verloren sie 10,8 Prozentpunkte, was das größte türkise Minus in der Hauptstadt überhaupt bedeutete und kamen auf nur mehr 9,7 Prozent. Das knappe Match zwischen NEOS und ÖVP war erst am Montag mit der Auszählung der Briefwahlstimmen endgültig geklärt worden.

Die Wahlbeteiligung lag bei 62,7 Prozent der Wahlberechtigten und damit niedriger als 2020 (65,3).