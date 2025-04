Ist Wien tatsächlich anders? Wer stärker als Ludwig ist

Beginnend bei der Regierungsdauer : Denn die Sozialdemokratie ist, freilich mit Unterbrechungen, seit rund hundert Jahren für die Verwaltung Wiens verantwortlich. Keine Partei hat in der Stadt je mehr Stimmen erhalten als die SPÖ. Und kein Mitbewerber ist je auch nur annähernd an das rote Votum herangekommen.

Den Grundstein für ihre Macht legten die Sozialdemokraten einst im „Roten Wien“: So bezeichnet man die Zeit von 1919 bis 1934, in der die Sozialdemokratische Partei mit absoluter Mehrheit regierte. Damals lebten die meisten Menschen in Hunger und Elend. Die Partei konnte mit ihren Themen – kommunaler Wohnbau, Bildung und Gesundheit – in breiten Bevölkerungsschichten punkten.

Bis zu den letzten freien Wahlen 1932 bewegten sie sich bei um die 60 Prozent Zustimmung. 1945 konnten sie mit 57,18 Prozent praktisch nahtlos an den Erfolg anschließen: Sie landeten wieder auf dem ersten Platz.