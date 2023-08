Neue Prater-Attraktion entsteht für 1,7 Millionen Euro

Im Jahr 2025, genauer am 25. Oktober, feiert Johan Strauß Sohn seinen 200. Geburtstag. Für das Jubiläum hat die Stadt Wien eigens eine GmbH als Unternehmen der stadteigenen Wien Holding gegründet und eine Subvention von 20 Millionen Euro beschlossen.

Neben Events, die sich über das ganze Jahr 2025 erstrecken werden, erhält auch der Prater in der Leopoldstadt eine neue Attraktion: Das Spiegelzelt „Tritsch-Tratsch“, benannt nach der Polka von Johann Strauß, soll in der Nähe des Freudplatzes ab Oktober ganzjährig Konzerte ausrichten. Investiert werden in den Bau 1,7 Millionen Euro.

➤ Weiterlesen: Saisoneröffnung im Prater - Der Kaiser persönlich präsentiert die Neuheiten