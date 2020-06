Neue Park-and-Ride-Anlagen sollen Parkhäuser entlasten

Eine Gratis-Benützung für Jahreskarten-Besitzer ist weiterhin nicht angedacht. Pendler sollen schließlich motiviert werden, bereits in Niederösterreich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Bis dato wurden in Wien 92 Millionen Euro für Parkanlagen ausgegeben; plus 2,5 Millionen Euro im Umland Wiens. Neben den neuen Park-and-Ride-Anlagen kündigte Vassilakou auch einen neuen Kriterienkatalog für die Errichtung von öffentlich zugänglichen Garagen an; derer gibt es derzeit 261 Stück. Die neuen Richtlinien sollen in der Gemeinderatssitzung am 25. Juni beschlossen werden .

Grundsätzlich sollen Garagen vorrangig dort subventioniert werden, wo trotz anderer Maßnahmen, wie etwa dem Parkpickerl, weiterhin hoher Parkplatzdruck herrscht. Außerdem sollen keine Tiefgaragen unter Parks oder Grünflächen errichtet werden. SPÖ-Verkehrssprecher Gerhard Kubik sieht diesbezüglich jedoch Raum für "Interpretationen".