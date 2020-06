Neue Öffnungszeiten in den Ämtern

In Hernals, Donaustadt und eben Liesing wurde das neue System seit Sommer in einem Pilot­versuch bereits getestet. "Das Projekt hat gut funktioniert, es hat keinerlei Beschwerden gegeben", sagt Birbaumer. 40 bis 45 Prozent der Kunden würden bereits online einen Termin reservieren, heißt es in Liesing. Eine Buchung ist bis zu acht Wochen im Vorhinein möglich.

Mit den neuen Öffnungszeiten sollen die Kunden aber auch angeregt werden, verstärkt die eGovernment-Angebote ("virtuelles Amt") zu nutzen. Damit ist die komplette Abwicklung von Amtswegen via Internet gemeint. Möglich ist das etwa bereits bei Gewerbeanmeldungen oder beim Beantragen eines Parkpickerls.

Ernst Nemetschek, der einen neuen Pass braucht, hat keinen Termin vereinbart und muss geduldig warten. "Ich hab’ den Andrang unterschätzt. Doch immerhin kommt man mit anderen Leuten in Kontakt."