Neue Marktordnung: Widerstand(ler) am Naschmarkt

Für seinen Vis-à-vis-Nachbarn am Naschmarkt, Obst- und Gemüsehändler Karl Kuczera, sind die ab 1. Oktober die verpflichtenden neuen Öffnungszeiten problematisch. Künftig müssen Stände in den sogenannten Kernöffnungszeiten – von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr – verpflichtend geöffnet haben. Die Regelung soll Leerstand und die Nutzung von Marktständen als illegale Lager unterbinden. Doch viele bringt das in Bedrängnis.

„Ich hab’ in der Früh viel Geschäft, am Abend nicht. Jetzt muss ich aber am Abend offen haben“, sagt Kuczera. Außerdem ist sein Geschäft seit 30 Jahren am Mittwoch geschlossen, auch das ist mit der neuen Marktordnung nicht mehr erlaubt.

Christian Pöhl vom gleichnamigen Delikatessenladen will der Stadträtin nichts über die Medien ausrichten, nur so viel: „Für Standler ist der Verkauf später einmal die Pensionsvorsorge.“ Er hofft auf ein baldiges Gespräch mit Sima. Ihr Büro war für keine Stellungnahme erreichbar.