Neue Kinder-Ambulanz in Margareten eröffnet

Um die kindermedizinische Versorgung ist es in Wien seit vielen Jahren eher schlecht bestellt. Zumindest ein wenig Abhilfe schaffen soll das neue Kinderambulatorium der ÖKG in der Siebenbrunnenfeldgasse im 5. Bezirk. Es wurde am Dienstag von Gesundheitstadtrat Peter Hacker (SPÖ) eröffnet.

Kinderärztin Sevinc Yildirim und ihr Team aus 50 Mitarbeitern steht sieben Tage die Woche – auch an Tagesrandzeiten und Feiertragen - für junge Patienten und deren Eltern zur Verfügung. Das Kinderambulatorium Margareten bietet ein breites Leistungsspektrum: Neben Kinder- und Jugendheilkunde werden auch Kinderkrankenpflege, Diätologie, Physiotherapie, Logopädie und Sozialarbeit angeboten.

Das Ambulatorium wurde neu errichtet und ermöglicht zusätzlich zur allgemeinpädiatrischen Versorgung diverse Spezialambulanzen, eine umfassende kinderkardiologische Versorgung, sowie etliche Zusatzangebote als Kassenleistung.

Um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und den Eltern das nötige Vertrauen und Sicherheit zu geben, setzt man neben multidisziplinärer Zusammenarbeit auf Beratung in der Muttersprache.