Neue Chancen in Wien: Ein Haus für die, die keines haben

Chancenhäuser sind eine Mischform aus niederschwelligen Notunterkünften für obdachlose Menschen in Schlafsälen und einer direkten persönlichen Einzelbetreuung. Wohnungslosen Menschen wird hier in Ein- bzw. Zweibettzimmern Wohnraum und Sozialbetreuung geboten. „Der Name ist Programm“, so beschrieb Alsergrund-Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) das Konzept bei der Eröffnung des neuen Chancenhauses am Mittwoch.