Neue Aktion: Duftbäume sollen Autofahrer auf Öffis aufmerksam machen

Das Voting um parfümierte U-Bahn-Wagons diesen Sommer haben die Duft-Fans knapp verloren. In der europäischen Mobilitätswoche kommt der Siegerduft „Energize“ aber noch einmal zum Einsatz.

30.000 sogenannte "Öffi-Duftbäumchen" wurden am Donnerstag an Autofahrer am Währinger Gürtel, Universitätsring, Hietzing, St. Marx und am Verteilerkreis verteilt. Ziel der Aktion, die immerhin 9.000 Euro kostet: "Mit einem Augenzwinkern auf die Öffis aufmerksam machen “, erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.