Neubaugasse und zurück: 13A soll beidseitig geführt werden

Die Alternativstrecke Neubaugasse, betonen die Wiener Linien, löse zwei Probleme auf einmal: Der 13A bekomme eine Ersatzroute, gleichzeitig werde für die Anrainer rund um die U4-Station Pilgramgasse eine Verbindung zur U3 geschaffen. Denn wegen des U2-Baus wird die grüne Linie diese Haltestelle rund ein Jahr lang nicht einhalten können.

Letzterer Aspekt ist mit ein Grund, warum Leopold Wurm, Busfahrer-Betriebsrat, die Führung über die Neubaugasse begrüßt. Außerdem sei diese Strecke auch von der Sicherheit her die beste, sagt er. Denn der Bus müsse so – außer bei der kurzen Querung der Mariahilfer Straße – keine Fußgänger- oder Begegnungszone kreuzen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, müsse der 13A dauerhaft über die Neubaugasse geführt werden. „Aber das muss man sich genau anschauen und Gespräche führen.“

Dass die Ersatz-Streckenführung zum Dauerzustand werden könnte, verneinen die Wiener Linien zumindest nicht kategorisch. „Es ist kein Geheimnis, dass die Führung über die Waldmühlgasse nicht unsere erste Wahl war“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Der

U-Bahnaufgang in der Kirchengasse sei so konzipiert, dass der 13A nach 2026 wieder dort fahren könne. Wie das Öffi-Netz an der Oberfläche nach dem Bau der neuen U5 und der Verlängerung der U2 organisiert werde, hänge von der Entwicklung des Fahrgastverhaltens ab. „Alle Optionen bleiben offen“, betont sie.