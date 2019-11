Neubau: Bezirk reagiert nach Messerstecherei zwischen Jugendlichen

Zwei schwer verletzte Jugendliche waren die Folge einer Messerstecherei zwischen zwei Cliquen am Freitag vergangener Woche. Eine rund 15-köpfige arabischsprechende Gruppe sei auf Schüler einer Neuen Mittelschule gestoßen und hätte laut Polizei „wahrscheinlich um ein Mädchen“ gestritten. Ein über WhatsApp vereinbartes Treffen, bei dem man sich „die Sache ausmachen“ wollte, eskalierte.

Ein noch unbekannter Verdächtiger aus der 15-köpfigen Gruppe rammte einem 15-Jährigen ein Messer in den Hals und einem 14-Jährigen in Bauch und Oberarm. „Nach so einem Vorfall können wir nicht zur Tagesordnung übergehen“, sagt Bezirksvorsteher Markus Reiter ( Grüne). Deswegen hielt er am Freitag ein Grätzel-Gespräch in dem Park ab.