Nervenkrieg um Streik in den Spitälern

Showdown im Streit um die neuen Arbeitszeit- und Gehaltsmodelle an Wiens Gemeindespitälern: Ab Freitag will die Ärztekammer die rund 3200 Ärzte in den Spitälern des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) befragen, ob sie streikbereit sind.

Es sei denn, es kommt in letzter Minute noch zu einer Einigung zwischen Stadt und Kammer. Wie dies bereits vor knapp einem Monat im AKH der Fall war, als das zuständige Rektorat der MedUni mit einer Einmalzahlung über 8000 Euro für jeden Arzt einen Streik gerade noch verhindern konnte.

Eine solche Einigung bei den KAV-Spitälern ist allerdings – noch – nicht in Sicht. Seitens der Stadt beabsichtigt man derzeit kein Entgegenkommen analog zum AKH, auch weitere Gespräche mit der Kammer sind für die nächsten Tage keine geplant. "Obwohl es nach der letzten Verhandlungsrunde eine Einigung bei vier von fünf Punkten gab, sind plötzlich wieder alle Punkte offen, ständig kommen neue Forderungen. Die Ärztekammer will offenbar keine Einigung", wettert Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ).