Neos halten Ulli Simas Markt-Politik für rechtswidrig

„Die Stadt Wien vollzieht die Marktordnung korrekt“, kontert SPÖ-Umweltsprecher Erich Valentin. In dieser gebe es drei Standl-Kategorien, „Lebensmittelhandel, Gastro und sonstige Gewerbe wie Frisör. Nebenrechte existieren in der Marktordnung überhaupt nicht und können daher auch nicht genehmigt werden.“

Über diese Hintertüre der Bundesgewerbeordnung habe sich in den letzten Jahren ein wahrer Wildwuchs an Gastronomie-Verabreichungsplätzen entwickelt. „Wir haben daher zum Schutz des Lebensmittelhandels die Notbremse gezogen. Wir haben explizit darauf hingewiesen, dass mit der Genehmigung eines Lebensmittelstands keine gastronomische Ausschank möglich ist, was in der Marktordnung seit jeher so geregelt ist“, sagt Valentin.Bis heute hätte kein einziger Standler ein Rechtsmittel gegen die Maßnahme gesetzt. Die neue Markordnung werde bis zum Sommer vorliegen.