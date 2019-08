Neos fordern neues Gefängnis für Wien

Die Justizanstalt Wien-Josefstadt sei "kapazitätsmäßig an ihrer Grenze" und der Gefängnisbau "nicht mehr zeitgemäß", sagte der Wiener NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er fordert einen Gefängnis-Neubau in Wien um die Josefstadt zu entlasten. Einen konkreten Standort für das neue Gefängnis nannte Wiederkehr nicht.

Derzeit säßen laut NEOS 1.200 Häftlinge im für 990 Insassen ausgelegten Gefangenenhaus an der Landesgerichtsstraße ein. Eine Ursache für die Überbelegung seien langsame Verfahren wegen fehlender Richter und zu wenig Justizpersonal, sagte Wiederkehr.