Nehammer: „Sind nach wie vor im Kampf“

Die erste Nacht der Ausgangsbeschränkungen hätte sich Innenminister Karl Nehammer vermutlich anders vorgestellt. Gegen 21.30 Uhr wandte er sich erstmals via Medien an die Öffentlichkeit und bestätigte, dass es sich bei den Schüssen in Wien um einen Terrorangriff handle. Und: „Der Angriff läuft noch.“

Der dramatische Appell des Innenministers an die Bevölkerung lautete: „Bleiben Sie in ihren Wohnungen, begeben Sie sich in Sicherheit.“ Falls man sich in einem Lokal befinde, solle man unbedingt darin bleiben.

Zu mehreren Meldungen, wonach es in Wien auch zu Geiselnahmen gekommen sein sollte, wollte der Innenminister zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen. „Bitte verlassen Sie sich nur auf die offiziellen Stellungnahmen der Polizei.“

Und damit lag er richtig. Denn die vermeintlichen Geiselnahmen stellten sich im Lauf des Abends als Falschmeldungen heraus. Aber nicht die reale Gefahr in der Bundeshauptstadt. Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe warnte Nehammer erneut, dass die Gefahr noch nicht vorbei sei: „Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen.“