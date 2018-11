Naturschutz: Wien bekämpft den Götterbaum

Wenn Biologen über Probleme mit Aliens berichten, haben sie nicht zwangsweise Halluzinationen. Gemeint sind damit Neobiota – also gebietsfremde Pflanzen (Neophyten) oder Tierarten (Neozoen) –, die durch menschliches Zutun von anderen Kontinenten zu uns gelangt sind. Die durch sie verursachten wirtschaftlichen Schäden sind schon so groß, dass die EU 2015 eine Richtlinie zur Bekämpfung solcher Arten verabschiedete. Davon betroffen sind jeweils 23 Neophyten und Neozoen (siehe unten). Nicht auf der Liste steht ausgerechnet jener Einwanderer, der in Österreichs Wäldern das größte Problem darstellt: der Götterbaum.

Mit unkonventionellen Mitteln versucht die Stadt Wien nun, dem unerwünschten Gast in der Lobau, im Laaer Wald oder im Liesinger Natura-2000-Gebiet Herr zu werden. Im Lainzer Tiergarten hat man ihn bereits so gut wie eliminiert.