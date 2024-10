Am 26. Oktober ist so einiges los in der Bundeshauptstadt. Hier ein Auszug der wichtigsten Events rund um den Nationalfeiertag.

Leistungsschau, freier Eintritt und mehr: Was ist los am Nationalfeiertag?

Am Nationalfeiertag feiert Österreich die Wiedererlangung der Souveränität, weshalb jährlich am 26. Oktober im ganzen Land die rot-weiß-roten Fahnen gehisst werden.

Und alle Jahre wieder: Vor der Angelobung von 100 Rekruten um 11.00 Uhr erfolgt am Heldenplatz die traditionelle Kranzniederlegung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie der Bundesregierung am Äußeren Burgtor. Ebenso gibt es in der Innenstadt wieder die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres zu sehen.

Leistungsschau am Heldenplatz Das Bundesheer präsentiert sich auf vier Plätzen in der Innenstadt: Am Heldenplatz, Am Hof, auf der Freyung sowie vor dem Burgtheater. Genaue Infos zu den Programmpunkten gibt es für Interessierte hier. Der zeitliche Ablauf: 09.30 Uhr – Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten

10 Uhr – Kranzniederlegung durch die Bundesregierung

10.20 Uhr – Fallschirmsprung mit Zielsprung

10.56 Uhr – Überflug Eurofighter

11.00 Uhr – Beginn der Angelobung

12.00 Uhr – Ende der Angelobung

Im Anschluss Flaggensprung am Heldenplatz

ab 13.00 Uhr – "Wir bewegen Österreich"

17.00 Uhr – Zapfenstreich

Tag der offenen Tür im Parlament Auch dieses Jahr öffnet das Parlament am Nationalfeiertag seine Pforten. Von 10 bis 16 Uhr können Besuchende an einem einstündigen Rundgang teilnehmen. Halt gemacht wird unter anderem in den Sitzungssälen der beiden Parlamentskammern, in den sonst nicht-öffentlichen Ausschusslokalen und im "Plenarium" unter der Glaskuppel. Eine Anmeldung für die geführten Rundgänge ist nicht mehr möglich, sie sind bereits ausgebucht. Es besteht aber die Möglichkeit, als "Spontangast" mitzugehen – hier muss jedoch mit längeren Wartezeiten gerechnet werden, heißt es. Die Führungen werden auf Deutsch, Englisch sowie in Österreichischer Gebärdensprache angeboten.

Sicherheitsfest am Rathausplatz Am Freitag und Samstag (9 bis 14 Uhr und 9 bis 17 Uhr) wartet zudem die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs am Rathausplatz. Eintritt natürlich frei. Programm am Samstag: 10.00 Uhr: Konzert der Polizeimusik Wien

11.00 Uhr: Verhalten im Brandfall

11.30 Uhr: Was tun bei Herzstillstand?

12.10 Uhr: Therapiebegleithunde

12.30 Uhr: Rettungshunde

13.30 Uhr: WEGA – Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung

13.45 Uhr: Polizeidiensthunde

14.30 Uhr: Konzert der Polizeimusik Wien

15.00 Uhr: Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus "Das Phantom der Oper"

16.00 Uhr: Verkehrsunfall - was tun?

Tag der Polizei Am Minoritenplatz wiederum findet der diesjährige Tag der Polizei statt. Interessierte können dort den Beruf der Polizistin oder des Polizisten besser kennenzulernen und sich informieren. Los geht es um 10 Uhr, Ende um 17 Uhr: 12.00 Uhr – Konzert der Polizeimusik NÖ

12.15 Uhr – Einsatzeinheit und Ordnungsdienst

13.30 Uhr – Landesverkehrsabteilung

14.15 Uhr – Leistungsschau des EKO Cobra

15.00 Uhr – WEGA

15.30 Uhr – Polizeidiensthunde

16.30 Uhr – Gemeinsame Einsatzvorführung

Tag der offenen Tür im AzW Im Architekturzentrum Wien gilt am Nationalfeiertag für alle Architekturinteressierten wieder "Eintritt frei!". Kinderprogramm sowie Führungen durch die aktuelle Ausstellung sorgen für Abwechslung.

Eintritt frei in der OeNB Mal wieder durch die Prunkräume und Museen der Österreichischen Nationalbibliothek flanieren: Auch die OeNB lädt am 26. Oktober zum Besuch. Prunksaal, Literaturmuseum, Papyrusmuseum, Globenmuseum, Esperantomuseum und Haus der Geschichte können von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden, auch warten viele Spezialführungen sowie Kinderprogramm.

MAK Day Auch das Wiener Museum für Angewandte Kunst lädt am Nationalfeiertag zum traditionellen MAK Day. Zahlreiche Führungen durch aktuelle Ausstellungen sowie ein buntes Familienprogramm warten, der Eintritt ist ebenfalls kostenlos.

Was man in Wien am Wochenende sonst noch erleben kann? Hier gibt es weitere Anregungen.