Weniger Blech zwischen den Wienzeilen: So soll der neue Naschmarkt aussehen

Das alles soll neu werden:

Parklandschaft: Westlich der KettenbrĂŒcke, dort, wo sich im Sommer 2023 der Asphalt und das Blech der parkenden Autos noch auf bis zu 70 Grad Celsius erhitzt hatten, soll es kĂŒnftig einen schattigen Beserlpark geben. FĂŒr Sabine Dessovic, die mit ihrem BĂŒro D/D Landschaftsplanung bereits den Praterstern umgestaltet hat und jetzt den Masterplan fĂŒr den Naschmarkt mitrealisieren darf, ein realer Traum: „GrĂŒnraum und Flohmarkt werden sich die großzĂŒgige FlĂ€che teilen.“ Mit 65†neu gepflanzten BĂ€umen, RasenflĂ€chen, Wasserspiel, GrĂ€sern und Stauden soll die innerstĂ€dtische Hitzeinsel gekĂŒhlt und auch vom Autoverkehr auf beiden Wienzeilen abgeschottet werden.

Markthalle: Auf dem Landparteienplatz (das ist der Platz gegenĂŒber der U4-Station KettenbrĂŒckengasse) soll der Bauernmarkt erhalten bleiben. „Hier ist aber eine ganzjĂ€hrig nutzbare Markthalle mit einem Dachgarten geplant“, verrĂ€t Mark Neuner vom ArchitekturbĂŒro „Mostlikely“, der die Jury mit seinen Konzepten fĂŒr den Naschmarkt ebenso ĂŒberzeugt hat. Diese Lösung soll dem Markt von Westen her „ein anziehendes EntrĂ©e“ verleihen und damit „einen wĂŒrdigen zweiten architektonischen Abschluss“. Architekt Neuner verspricht: „Regionale Produkte sollen unter einem Dach angeboten werden, mit einer Fassade, die sich leicht öffnen und schließen lĂ€sst.“

Lebens(mittel)qualitĂ€t: Das Beste kommt oft zum Schluss. So soll der Naschmarkt als solcher in Zukunft besser strukturiert sein und dadurch „mehr LebensqualitĂ€t sowie LebensmittelqualitĂ€t bieten“. Fix ist im Siegerprojekt die Umsetzung eines begrĂŒnten und frei begehbaren Dachgartens. Noch ist das alles nur auf den Visualisierungen der ArchitekturbĂŒros zu sehen: BlĂŒhende StrĂ€ucher mit Felsennelke, Habichtskraut und einem Rundum-Blick auf den historischen Markt. Unter dem Slogan „BlĂŒhender Naschmarkt“ und mit einer eigenen MarktkĂŒche wird auch auf Wissensvermittlung gesetzt, so Wettbewerbssieger Mark Neuner: „Eine Vision ist, dass in Zukunft jedes Schulkind in Wien eine Exkursion zum Naschmarkt macht, um ĂŒber die Herkunft und Zubereitung der Lebensmittel vom Feld bis zum Teller zu erfahren.“