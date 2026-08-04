Frau (70) in Mariahilf getötet: 24-jähriger Tatverdächtiger von Frankreich ausgeliefert

Nach der Tötung einer Transgender-Aktivistin am Wiener Naschmarkt im vergangenen Juni ist der verdächtige 24-Jährige von den französischen Behörden ausgeliefert und zur Strafverfolgung an die Wiener Justiz übergeben worden. Er befindet sich seit 26. Juli wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in U-Haft, erklärte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn , am Dienstagnachmittag der APA.

Der Mann hatte sich nach dem ihm zugeschriebenen Tötungsdelikt nach Frankreich abgesetzt und wurde am 8. Juli im Großraum Nizza festgenommen. „Er machte bei seiner Vernehmung keine Angaben“, sagte Salzborn. Ein Wahlverteidiger habe mittlerweile das Mandat für den Tschetschenen übernommen, hieß es.

Mitbewohner geriet ins Zentrum der Ermittlungen

Bekanntgeworden war der Fall vor mehr als einem Monat. Freunde der Frau hatten seit Tagen nichts mehr von ihr gehört, machten sich Sorgen und schauten am 25. Juni in ihrer Wohnung auf der Linken Wienzeile beim Naschmarkt nach. Als sie die 70-Jährige leblos vorfanden, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen. Laut Polizei dürfte die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits seit ein paar Tagen tot gewesen sein. Ihr Körper wies zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen auf. Die Frau hatte sich in Wien als Box-Promoterin einen Namen gemacht.