Nächster Mordalarm in Wien: Leiche auf Parkbank gefunden

In den vergangenen zehn Tagen passierten allein in Wien drei mutmaßliche Morde. Am 3. Juli riefen Bewohner eines Mehrparteienhauses in Ottakring, nahe des Brunnenmarkts, die Polizei, da sie laute Schreie aus der Wohnung im ersten Stock vernahmen.

➤ Mehr dazu: Mordalarm am Brunnenmarkt: "Mama, komm schnell. Er hat ein Messer"

Als die Beamten an der genannten Adresse eintrafen, war es allerdings schon zu spät. Eine 28-Jährige starb noch vor Ort an ihren Stichverletzungen. In dringendem Tatverdacht steht ihr 35-jähriger Ehemann, den die Polizisten schwer verletzt im Innenhof des Gebäudes vorfanden, der Mann dürfte sich habe umbringen wollen. Er wurde ins Spital gebracht, die Einvernahme steht noch aus.