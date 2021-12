Nachtsperre der Südosttangente kommende Woche

Zwischen Dienstagabend am 14. und Freitagfrüh am 17. Dezember wird die Wiener Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und der Anschlussstelle Hirschstetten von 0.00 bis 4.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Asfinag empfiehlt eine großräumige Umleitung über die A22 und die S1.

Grund für die Sperre ist ein routinemäßiger Hard- und Softwareaustausch der Technik-Steuerung der Tunnel Stadlau und Hirschstetten.