Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Frauen endete mit einer Festnahme

Zwei Nachbarinnen, die schon oft miteinander in Streit geraten waren, haben am Montag in Wien wegen eines erneuten Konflikts die Polizei gerufen. Eine der Frauen ging auf die Polizisten los und beschimpfte die Beamten wüst. Sowohl bezüglich ihres aggressiven Verhaltens als auch ihrer Verschleierung zeigte sich die Serbin uneinsichtig. Sie wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei.

Die Nachbarin der 33 Jahre alten Serbin war schon öfter von ihr bedroht worden, hieß es am Dienstag von der Polizei. Auch ein weiteres Opfer soll es geben.

Als die Polizisten am Montagfrüh in das Wohnhaus in Wien-Donaustadt kamen, zeigte sich die Frau nicht gerade von ihrer freundlichsten Seite. Mit Ausdrücken der Kategorie "Arschloch" beschimpfte die mit einem Niqab voll verschleierte Frau die Polizisten. Die Beamten forderten sie auf, das zu lassen und den Schleier nach dem Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz abzulegen. Weil sie dem nicht Folge leistete, wurde die Frau festgenommen.