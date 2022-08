Nachbarschaftsstreit mit gefährlicher Drohung und Drogenfund

Ein 48-Jähriger soll eine 24-jährige und einen 26-jährigen Nachbarn in Wien-Landstraße aufgrund eines vorangegangenen Streits mit einem Messer bedroht haben. Er gab am Donnerstag gegen 20 Uhr an, zuvor von dem 26-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte zwar keine Waffe, aber zehn Cannabispflanzen gefunden werden, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Freitag.

Als das Pärchen das Wohnhaus im Bereich des Landstraße Gürtels verließ, schmiss der 48-Jährige einen Aschenbecher aus dem Fenster, wodurch das Paar leicht verletzt wurde. Der 26-Jährige wurde wegen Verdachts der gefährlichen Drohung und gemäß dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Der 48-Jährige wurd ebenfalls wegen Verdacht der gefährlichen Drohung und zusätzlich wegen Verdacht auf Körperverletzung angezeigt. Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: