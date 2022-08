Frau ging in Wiener Straßenbahn mit Schere auf 24-Jährige los

Ein Polizist außer Dienst hat in Wien Schlimmeres verhindert: Im ersten Bezirk begann eine 55-jährige Frau plötzlich in einer Straßenbahn zu schreien, zückte eine Schere und ging auf eine 24-Jährige los. Zufällig befand sich unter den Fahrgästen auch ein Polizist außer Dienst, der den Angriff aufgrund seines engagierten Einschreitens knapp verhindern konnte. Noch während die 55-Jährige mit der Schere ausholte, ergriff er sie am Arm und konnte so wohl Schlimmeres verhindern.

Einweisung in Spital

Der Beamte konnte die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die uniformierten Polizisten führten die 55-Jährige einem Amtsarzt vor. Dieser bescheinigte die Einweisung in ein Spital. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete aufgrund des Vorfalls eine Festnahme an.

