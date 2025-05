Wahldebakel in Hietzing: ÖVP-Bezirksvorsteher Ebert muss gehen, wer nun kommt

Der 13. Bezirk galt in Zeiten der Monarchie als bevorzugter Wohnort der Adeligen und hohen Beamten. Der spätere Kaiser Franz Josef wurde 1830 im Schönbrunner Schloss geboren. Auch heute gilt Hietzing noch oft noch als „Nobelbezirk“ - in keinem anderen Bezirk sind so viele Wohnungen in Privatbesitz wie dort. Mit mehr als 2 Drittel (82 Prozent) Grünlandfläche übertrifft Hietzing alle anderen Bezirke Wiens. Dazu gehören etwa der Lainzer Tiergarten und der Schönbrunner Schlosspark. 55.505 Personen leben im 37.7 km² großen Bezirk. Bezirksvorsteher ist Nikolaus Ebert (ÖVP).